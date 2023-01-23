『風炉 茶釜 電熱器 陶器風炉 瓢箪小釜 野々田電熱器 敷板 前瓦 茶道具 お点前【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 21時 03分に出品され03月19日 21時 03分に終了予定です。即決価格は11,600円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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道安型陶器風炉に瓢箪釜と野々田製電熱器の組み合わせになります。敷板付き



・出品商品 #宝美堂茶道具



［風炉］

美品 道安型土風炉(在銘) 傷 割れ無く綺麗な風炉になります。元箱無し

サイズ

胴径 ２５.５センチ

高さ １５.５センチ



［風炉］

美品 瓢箪小釜(在銘) 錆び 汚れ無く綺麗な釜になります。水漏れ確認済み問題ございません。唐銅蓋 釜環 元箱無し

サイズ

胴径 １７センチ

高さ １６センチ

釜口 ９.８センチ



［電熱器］

野々田製電熱器 １００Ｖ／４１０Ｗ

中間スイッチ付き 通電確認済み問題ございません。欠け 割れ無く綺麗な電熱器です。電熱器専用前瓦 元箱無



・敷板 木製 黒色 ３０センチ角 細かい傷ございます。サービスおまけ程度にお考え下さいませ。



サイズは素人計測になります。若干の誤差ございます。



経年保管品になります。完品 新品ご希望の方はご購入お控えくださいませ。



出品映像は照度 遮光によって実物と若干の色目が異なって見える事がございます。



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