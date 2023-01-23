『風炉 茶釜 電熱器 陶器風炉 瓢箪小釜 野々田電熱器 敷板 前瓦 茶道具 お点前【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 21時 03分に出品され03月19日 21時 03分に終了予定です。即決価格は11,600円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
七宝焼 香炉 明治初期
¥ 93500
未開封 クマのグリーター 高さ約64cm 8つのライト付き 屋内・屋外使用可能
¥ 8424
★新品未使用★ 岩月竹光 黄瀬戸 酒器 ぐい呑 赤津焼 骨董品 陶器
¥ 7799
金属製ワインボトルホルダー 釣り人デザイン
¥ 7410
【骨董品】携帯用酒器
¥ 7410
未使用◇IRONCRAFT◇南部鉄器◇鉄瓶 丸南部アラレ◇IH対応
¥ 9945
茶客様専用支払い
¥ 11700
扇子 33cm 十松屋福井扇舗 負修羅扇 波濤日輪図 桐箱 仕舞扇 能楽 着物
¥ 10050
壷■古備前「堂」素焼き 箆目 古い花瓶花器 丸古壺 時代物 骨董品 古美術■
¥ 21912
naonao様専用確認画像漆芸脚付膳2枚
¥ 9749
八角鉢 八角皿 九谷 花草 草花 果実 ザクロ その1
¥ 10366
古伊万里 染付 秋草紋大壺 送料込み1114
¥ 13000
中国骨董 北宋11世紀 青磁水注 龍泉窯 耀州窯 希少珍品 コレクター所蔵品
¥ 11830
73『染付 花 輪花鉢』 /骨董品 古美術 茶道具 アンティーク
¥ 10530
岡晋吾さんの取り皿◯2枚です。
¥ 12935
《R》香川漆芸 彫漆 香合 清流 螺鈿【石原雅員】 共箱 241111え1
¥ 40000
春日大社 丸盆 本漆塗
¥ 87120
九谷焼 古九谷 壺 赤絵
¥ 13000
落札価格11600円
246 入札履歴
終了
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