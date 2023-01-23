『新品未使用☆コーチ タビー ジェリー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 16時 30分に出品され03月07日 16時 30分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチ タビー ジェリーです。



2023年、コレクション(国内正規店)にて購入しましたが、

使用する機会がありませんので、出品いたします。



定価66,000円







カラー...ゴールド

コーチ/型名...タビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用☆コーチ タビー ジェリー