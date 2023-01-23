『正規品 BOTTEGA VENETA ショルダーバッグ 黒 レザー 保存袋付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 22時 20分に出品され03月23日 22時 20分に終了予定です。即決価格は111,328円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ

ショルダーバッグ 黒 レザー 保存袋付き



大切にしすぎてなかなか使えないので

使っていただける方へお譲りします

※不正利用防止の為、シリアルの一部を

消しております。(画像6枚目)



定番人気の ミニループ カメラ バック

付属品：保存袋



サイズ

• 高さ：11 cm

• 幅：17 cm

• 奥行き：6 cm

• ストラップの高さ：50㎝



すり替え防止の為返品は受け付けません。

自宅保管となりますので、

気になさる方はご遠慮ください。



カラー···ブラック

素材···ラムスキン





- ブランド: BOTTEGA VENETA

- 色: 黒 ブラック

- 素材: ラムスキン

- 付属品: 保存袋

- 型番: BOTTEGA VENETA

- 製造国: ITALY



素材···本革



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 正規品

BOTTEGA

VENETA

ショルダーバッグ

黒

レザー

保存袋付き