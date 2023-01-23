『KENZO フラワーロゴ Tシャツ XS ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 25分に出品され03月23日 02時 25分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

KENZOは、ユニークなデザインと高品質な素材で知られるフランスのファッションブランドです。このTシャツは、KENZOのアイコニックなフラワーロゴが特徴で、シンプルながらも存在感があります。



【素材と着心地】

柔らかいコットン素材を使用しており、快適な着心地を提供します。カジュアルなスタイルに最適で、デイリーユースにぴったりです。



【スタイル提案】

このネイビーのTシャツは、ジーンズやショートパンツと合わせることで、シンプルで洗練されたカジュアルスタイルを演出します。



- ブランド: KENZO

- 色: ネイビー

- サイズ: XS

- デザイン: フラワーロゴ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ケンゾー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ KENZO

フラワーロゴ

Tシャツ

XS

ネイビー