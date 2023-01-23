『【新品未使用】 anuans プレーンボストンバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 00分に出品され03月03日 11時 00分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 anuans プレーンボストンバッグ

ブラック



使用回数：新品未使用

購入時期：2024年9月



タグ付き新品未使用です！

先日購入しましたが、

着用機会がないため出品しますʕ•ᴥ•ʔ



洋服断捨離中のため、

セットで購入いただける方はお値引きいたします！



2個セット購入→100円引き

3個セット購入→200円引き



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アニュアンス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】

anuans

プレーンボストンバッグ