『ラス1【新品未使用品】TIME XPRESSO 7 タイムエクスプレッソ7【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 15時 19分に出品され03月27日 15時 19分に終了予定です。即決価格は9,734円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【お値下げ不可】

メーカー希望小売価格￥17,600-税込み

11/22現在、当方調べAmazon公式販売価格￥16,980-税込み



購入したものの、SHIMANOのビンディングペダルを使う事にしたため出品致します。



以下引用

XPRESSO7 は、XPRESSOラインでカーボンボディを使用した唯一のペダル。軽さと耐久性を備えた中空スチールアクスルを採用しています。普段使いから、クリテリウム、グランフォンドまでロードバイク全般に最適です。



また、TIME の特許取得済みのプレオープンIclic システムにより、クリートを素早く簡単に脱着することができます。XPRESSO 7 は、カーボンブレードの張力調整、低いスタックハイト、ペダリング効率と快適性を実現する特大プラットフォームを備えています。



特徴

素早く簡単にクリートを固定できます。

カーボンブレードのテンションを3段階に設定可能。

スタック高さが低く、クリアランスが良好。

カーボンボディで軽量

ICLICフリークリートが付属しています。

仕様

ボディ素材カーボン

ベアリングSteel

アクスルHollow stainless steel

クリートICLIC

ペダルスタック高13.5㎜

角度の自由度フリー クリートの場合は +5° ～ -5°、固定クリートの場合は 0°

接触表面積700㎟

距離ペダルスピンドル/クランクアーム53㎜

横方向の自由度フリー クリートの場合は 2.5 mm、固定クリートの場合は 0

リリースアングル16° フリークリート付き

重量（片側）99g

価格や仕様は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご承知おきください。







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