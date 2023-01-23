『BALENCIAGA バッグ ホワイト/ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 06時 16分に出品され03月07日 06時 16分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

BALENCIAGAは、ラグジュアリーファッションの象徴であり、洗練されたデザインが特徴です。このバッグは、シンプルでありながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【素材の質感】

キャンバスとレザーのコンビネーションにより、耐久性があり、日常使いにも適しています。軽量で持ち運びやすく、さまざまなシーンで活躍します。



【デザインの魅力】

ホワイトとブラックのコントラストが美しく、どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。シンプルなロゴがアクセントとなり、洗練された印象を与えます。



- ブランド: BALENCIAGA

- 色: ホワイト/ブラック

- 素材: キャンバス/レザー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バレンシアガバッグ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BALENCIAGA

バッグ

ホワイト/ブラック