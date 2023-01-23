『ネオママイズムベッドインベッド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 21時 33分に出品され03月03日 21時 33分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年5月頃新品で購入しました。

使用期間3ヶ月程度です。

持ち運び用のカバー、替えのパットありです。

箱を捨ててしまった為、カバーに入れ、段ボールに入れて送らせていただきます。



目立った汚れはございません。

中古品としてご理解頂ける方のみ、検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし