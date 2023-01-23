『Anker Soundcore Space One Pro ケース付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 09時 17分に出品され03月27日 09時 17分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年10月に出たアンカーのヘッドホン「Soundcore Space One Pro」と専用ケースのセットです。色はミッドナイトブラックです。

金欠のため出品致します。

発売日に買って1ヶ月ほど使っていました。付属品等も全て揃っています。普通のヘッドホンよりコンパクトに畳むことができ持ち運びしやすいところが気に入っていました。別売りで売っている専用のケースも重宝していました。

ご興味のある方は是非ご検討ください。



商品の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.ankerjapan.com/products/a3062?srsltid=AfmBOopTZ21PpBGZLhcbKQKKLRMmYS7pOrM59uNQj84DEUT3S9MMW12X 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンカー