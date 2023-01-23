『Wooting60he【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 20時 03分に出品され04月11日 20時 03分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年ほど前に購入

新しいキーボードを買ったため出品

動作確認済み



付属品すべてあり



L45スイッチのおまけ付き

WSAD、R、シフトキーにLekker Switch L45を入れています。予備でいくつか入ってるので必要であればつけてください。

それ以外はデフォルトのL60スイッチが付いています。



接続形式···有線



キーボード配列···英語



その他···ゲーミングキーボード 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし