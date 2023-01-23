『【未使用】CANADA GOOSE マウンテンパーカー 5608M M ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 21時 01分に出品され04月29日 21時 01分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

CANADA GOOSEは、極寒の環境でも耐えられる高品質なアウターウェアで知られています。このジャケットは、その優れた防寒性と耐久性で、アウトドア活動や日常使いに最適です。



【機能性】

このマウンテンパーカーは、3つのポケットを備えており、収納力が高く、必要なものをすぐに取り出せます。また、リフレクター付きのデザインは、夜間の視認性を向上させ、安全性を確保します。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたブラックの色合いは、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。



- ブランド: CANADA GOOSE

- スタイル番号: 5608M

- サイズ: M

- 色: ブラック

- 特徴: リフレクター付き

- ポケット数: 3



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 【未使用】CANADA

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