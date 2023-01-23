『ヨネックス バドミントンバッグ BA82431WEX【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 28分に出品され03月07日 14時 28分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ (LxWxH)

75 x 16 x 32cm





素材

ポリエステル90％、PU10％ YKKラケットコイルジッパー 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用