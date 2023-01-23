『【極美品】IRobot ルンバ アイロボット S9+ ロボット掃除機 最上位機種【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 21分に出品され03月18日 20時 21分に終了予定です。即決価格は28,900円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品は中古品となります。

動作確認済み。



【状態】

中古品の為、ごく僅かな使用感はございますが、大きな傷や目立つ使用感等はなく、とても綺麗な極美品の状態です。

状態の確認については写真からお願い致します。



【付属品】

・本体

・ベースステーション

・紙パック(新品)

・電源ケーブル



【発送方法】

プチプチで梱包し、段ボール等で発送します。



その他不明点は質問をお願い致します。

アイロボット 製品名···ルンバ

ルンバ モデル名···s9+ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アイロボット