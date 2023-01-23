『【極美品】IRobot ルンバ アイロボット S9+ ロボット掃除機 最上位機種【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 21分に出品され03月18日 20時 21分に終了予定です。即決価格は28,900円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アイロボット
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落札価格28900円
353 入札履歴
終了
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