『ガリャルダガランテ ショールカシミヤコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 12時 46分に出品され03月11日 12時 46分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年、こちらでお譲り頂きました。着る機会が少なく当方も1度しか着用しておりません。綺麗なうちにお譲りしたいと思います。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



カシミヤ100％素材のコートです。肩を落としたリラックスなロングシルエットです。ウエストのベルトを使用するかしなかで、印象の違いを楽しめます。



●素材

表地:カシミヤ100%

裏地:キュプラ100%



●サイズ 表記 フリー

着丈 118cm

重さ 1175g



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●定価 165,000円



●その他、注意事項：

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

圧縮して発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ガリャルダガランテ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ガリャルダガランテ ショールカシミヤコート