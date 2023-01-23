『ナイキ エアジョーダン12 OLIVE CANVAS RETRO スニーカー 緑【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 49分に出品され03月28日 15時 49分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品は真贋鑑定済みのストア・業者様、古物商所持の大手ブランド販売店等から仕入れており、本物のみ出品しております。

万が一、基準外商品があった場合でも返品保証させて頂きますのでご安心下さい(*^_^*)





【特徴】

NIKE ナイキ 130690-301 AIR JORDAN 12 エアジョーダン12 OLIVE CANVAS RETRO スニーカー 27.5 箱あり ハイカット 靴 シューズ





【商品情報】

〇ブランド ：ナイキ エアジョーダン

〇素材 ：スエード系

〇色 ：グリーン カーキ（緑系）



〇サイズ 27.5cm





〇購入先

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

古物市場





◯全ての商品簡易クリーニング◯

◯安心梱包◯

◯スピード発送手続き◯





【状態】



《外側》

若干は使用感ありますが写真の通り特に大きな汚れや傷ありません。





《内側》

擦れも汚れも特に目立つものはありません。





【その他特記事項】

ファスナーや、金具の開閉もスムーズで問題ありません。

その他の詳細は画像かご質問にてご確認ください。





【付属品】

別のシューズの箱がありましたのでお付けします。





【保管環境】

保管している部屋は、喫煙者のいない部屋です。

ペットも飼育しておりません。ご安心下さい✨



✅全国送料無料✅

✔︎専用は、30分以内に御購入頂ける方のみとさせて頂いております。

✔︎お取り置きもお断りさせて頂いております。

✔︎先に購入された方が優先になります！ご了承ください！





◯注意点◯

中古商品は、新品・新型商品では無く中古品です。

画像に写り込まない小さな汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合がありますのでご了承ください。

ご不明な点ございましたら気軽にコメントでお聞き下さい。





管理番号：ka851.8582 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ナイキ

エアジョーダン12

OLIVE

CANVAS

RETRO

スニーカー

緑