『ナイキ エアジョーダン12 OLIVE CANVAS RETRO スニーカー 緑【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 49分に出品され03月28日 15時 49分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|ナイキ
NIKE DUNK SB DAYBREAK PLUM 27cm スケート
¥ 8580
SUPREME VANS ERA PRO MOTION 黒
¥ 16974
uranさん専用
¥ 15810
パワーパフガールズ × ナイキ SB ダンク ロー プロ QS ブロッサム
¥ 19380
BALMAIN UNICORN size40
¥ 12500
BAPE×Dame9 27.0cm アディダス エイプ
¥ 11050
NIKEエアモック ボンバー 27cm
¥ 8970
新品‼︎ HOKA ONEONE BONDI 8 / ホカ オネオネ ボンダイ8
¥ 10500
ITALY MADE PARK MANSION黒 レザー サイドゴアブーツ
¥ 8190
ちゃ様専用 アシックス ノヴァブラスト３ 26.0cm 新品未使用
¥ 10686
HOKA ONE ONE ホカオネオネ ボンダイ SR 良品
¥ 10920
美品【Clarks】ワラビー ゴアテックス 右26.5 左25.5 黒 ビブラム
¥ 9489
【美品】リックオウエンス ドクターマーチン 18ホールブーツ
¥ 9750
BIRKENSTOCK /ビルケンシュトック ロンドン 42 27.0cm
¥ 8892
ユナイテッドアローズ【別注】〈G.H.BASS〉キャンプ モックシューズ
¥ 7410
ASICS NOVALIS Kiko Kostadinov BLACK
¥ 20400
Nike Air Jordan 1 Retro Low OG Black Toe
¥ 8190
箱付 旧タグ 美品 VANS V38-38 SK8-Hi ネイビー 9.5
¥ 7550
落札価格10842円
52 入札履歴
終了
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