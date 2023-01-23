『Apple AirPods Max Pink【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 00時 48分に出品され03月27日 00時 48分に終了予定です。即決価格は19,360円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アップルの AirPods Max第一世代ピンクです。

室内使用のみのため綺麗な状態です。

キャリーケースも室内でしか使っておらず、新品のような見た目です。

ケーブル未使用。

購入時期は3年ほど前だったと思います。

結局インイヤタイプばっかり使っちゃうので使用回数は月に1-2回くらいでした。

動作確認済み。

猫絵文字3つの刻印が入っています。

付けている際に他の人からほとんど分からないくらいのさりげなさだと思います。



ご検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル