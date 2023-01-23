『【Polene】ポレーヌ beri ライラック 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 10時 28分に出品され04月25日 10時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
ルイヴィトン スピーディー25 バッグ
¥ 12870
Super Groupies レザー ショルダーバッグ 黒執事
¥ 9750
カモフラージュ柄 ショルダーバッグ coach
¥ 8190
プラダ モノクローム サフィアーノ バッグ ピンク
¥ 49803
calinマザーズバッグ
¥ 7644
JNHearts ライブラリー
¥ 7020
FURLA｜METROPOLIS｜フラップ（841265）
¥ 13000
erva エルバ レザーカンガルーバッグ がま口
¥ 7020
ヴィオラドーロ レザー トートバッグ ブラック M 美品
¥ 13000
新品 Kate Spade ピンク リボン付き クラッチバッグ 保存袋付き
¥ 12285
BLUE LABEL CRESTBRIDGE トートバッグ チェック柄
¥ 9945
鑑定済！ セリーヌ トリオンフ キャンパス カメラバッグ ショルダー ミニサイズ
¥ 64724
【美品】クリスチャンディオール ショルダーバッグ ロゴプレート ハニカム柄
¥ 10270
未使用品✨ゲラルディーニ トートバッグ ソフティ 総柄 ワンショルダー グレー
¥ 9828
ケイト・スペード ショルダーバッグ
¥ 14080
【新品】ポールスミス トートバッグ 肩掛けバッグ スワールトリム 紺 ネイビー
¥ 12272
✨良品✨ATAO アタオ フリンジ ショルダーバッグ
¥ 9685
《美品》TOD’S （トッズ）レザー ハンドバッグ ライトブラウン
¥ 12400
落札価格7800円
946 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！