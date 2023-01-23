『【Polene】ポレーヌ beri ライラック 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 10時 28分に出品され04月25日 10時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Polene ポレーヌ

Beri ベリ

トープ テクスチャード



新品、未使用

◎保管袋、箱つき。

そちらにお入れして発送いたします。



サイズ：23.5 X 14 X 13.5 cm



※並行輸入などの偽物が出回っていますので、すり替え防止のため返品はお受けできかねます。



※カラーは公式サイトのお写真が近いお色となります。



※バッグの初期傷、箱の傷やスレなどはご理解、ご了承のうえ、ご購入ください。



※バッグが増えて、こちらは使う機会がないので出品します。



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以下、ポレーヌサイトより



四枚の革のパーツを合わせ折りこみ、ハンドル部分まで繋げて仕上げられた「Béri」モデルは、力強くも洗練されたスタイルが特徴的です。丁寧に仕立てられたバッグの底部分と、ハンドル中央部のメタルパーツが個性的に輝きます。



スペイン、ウブリケの革製品職人が製作を担当。

ショルダーストラップの結び目は手作業により作られています。

認証を受けたスペイン産のフルグレインテクスチャードカーフレザーを使用。

マグネットクロージャー

ハンドバッグ、ショルダーバッグ、クロスボディ





種類···ミニショルダーバッグ

素材···その他レザー(本革)



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ポレーヌ Polene polene

Beri beri ベリ

ナンバーナイン ナンバーエイト

カヌレバッグ ショルダー ハンドバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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