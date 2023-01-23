『カステルバジャック コロ4 リュックサック 055761 イエロー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 30分に出品され03月07日 18時 30分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名：CASTELBAJAC[カステルバジャック]

商品名：コロ4 リュックサック

商品コード：055761

サイズ：約H30×W36×D11cm

色：イエロー



品物の状態■正規ライセンス品■新品■



素材：ナイロン×PU

仕様：-





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カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ カステルバジャック

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055761

イエロー