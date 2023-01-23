『SONY ダイナミックステレオヘッドホン MDR-CD900ST ソニー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 13時 56分に出品され04月12日 13時 56分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニーのMDR-CD900STです。

THE FIRST TAKEでおなじみのヘッドホンです。



2023年3月頃に購入→袋から出し、その後1回も使わずに押し入れで眠っていました。

使用していないので、大きな傷などなく美品です。

箱や領収書がありません、ご了承願います。

お好きな方にお譲りしたいです。

お値下げ不可。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ソニー