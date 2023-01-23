『【極美品】サムソナイト ビジネスバッグ ブリーフケース 2way レザー 茶色【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 14時 00分に出品され04月16日 14時 00分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サムソナイト SAMSONITE ビジネスバッグ ブリーフケース 2way レザー ブラウン ビジネス 仕事 ジャーミン ショルダーバッグ ハンドバッグ メンズ

A4収納可 PC収納 タブレットケース



●カラー

濃いブラウン



●サイズ（cm）

※多少の誤差はご容赦ください

約 幅36×高30×マチ7

ハンドルの高さ 10

ショルダーの長さ 130



●素材

レザー



●仕様

ファスナー開閉式

内 2層 ファスナーポケット×1

フリーポケット×2

ペン立て×3



●状態

目立った傷汚れはございません。



状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。



●付属品

ストラップ タブレットケース 取扱説明書

●購入元

【確実正規品保証】

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



●配送

簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございます。



●お願い

素人検品のためまれに見落としがございます。 不備などございましたらご一報をお願いいたします。



ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。



★★即購入大歓迎です！

フォロー割、まとめ買いの方は割引もございますので購入前にコメントをお願いいたします。



●値引き交渉大歓迎❣️

(お気軽にご希望価格をお知らせ下さい)



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☆☆ #HermosoLagoのブランド革命 ☆☆



管理番号：1129605122 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】サムソナイト

ビジネスバッグ

ブリーフケース

2way

レザー

茶色