『wagnus omnisheep トープラCINQBES4.4mm5極/2pin【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 01時 30分に出品され04月26日 01時 30分に終了予定です。即決価格は40,698円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【wagnus omni sheep】

・端子:カスタム2pin

・コネクタ: 4.4mm 5極

・オーロラアートワーク付き



○状態:美品(変色なし)、プラグ一部剥げあり(画像参照)音質に問題なし



2021年にipx端子のものを新中古で購入し、wagnus社で2pin端子に交換していただきました。また端子プラグともにトープラ製CINQBES銀メッキで最上級なものを使用しており、現在入手困難なものとなっております。



商品の状態は良いと思いますが、新品ではなく中古品のため神経質な方のご購入は遠慮願います。またすり替え防止のため返品不可でお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし