『k152 コーチ 2way ビジネスバッグ ブラック ブリーフケース 5104【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 18時 56分に出品され04月20日 18時 56分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆状態 サイズ◆

最後の写真に記載しておりますのでご確認ください。



※検品は丁寧にしておりますが見落とし等ある事もございますので

ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。





◆購入元◆

大手業者間オークションにて購入しておりますので真贋鑑定済みです。

偽物の販売は一切しておりません。



◆注意点◆

※ご覧の機種や光写真映りにより若干の見え方の違いがある事もございますので、気になる点等はご購入前にコメント頂けると幸いです^_^



※素人採寸ですので誤差はご了承下さい。



※ 中古品という事をご理解の上ご購入お願い致します。









他にもメンズレディースのコート ジャケット ダウン Ｔシャツ ロンＴ パーカー スウェット ニット カーディガン スカート ワンピース デニム ベスト アクセサリー 美容家電 バッグ 鞄 靴 ヒール スニーカー 婦人服 紳士服等も出品しておりますので是非ご覧ください^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ k152

コーチ 2way

ビジネスバッグ ブラック ブリーフケース 5104