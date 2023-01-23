『PINKY&DIANNE ワンピース【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 16時 38分に出品され05月14日 16時 38分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 少し光沢があり刺繍のように浮き上がって見える柄がとてもエレガントで素敵なワンピースです

パーティに適しています



2回しか着用していません。

美品です。



カラー···ベージュ



シルエット···タイト



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ピンキーアンドダイアン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ PINKY&DIANNE

ワンピース