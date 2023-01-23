『SONYブルーレイレコーダー BDZ-RX35 容量アップ1TB 929-1【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 19時 14分に出品され03月08日 19時 14分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY BDZ-RX35 2010年製 2番組同時録画OK



♪♪ 正常にHDD/BD-RW/DVD-RWに録画とダビング出来ました。

※経年使用のため冷却ファン吹き出し口サビと汚れコスリキズあります。

☆★ BD-REを読み書き OK

★☆ DVD-RW/Rを読み書きOK

◆ 換装したHDD：1TBに録画再生 OK

◇ HDMI出力 OK

◆ 地デジ放送 / BS放送 / CS放送 受信 OK



◇ 付属品：B-CASカード、リモコン、ACコード



以上よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ソニー