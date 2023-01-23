『✨良品✨ATAO アタオ フリンジ ショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 06時 57分に出品され03月03日 06時 57分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。

また中古品ですので全ての箇所を写真、説明文に記載はできませんので気になる箇所は購入前に質問お願い致します。

モニターや撮影環境により色の見え方が変わる場合もございますのでご了承ください！



♢他にもバッグやサイフを出品中です。是非ご覧下さい☺



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♢商品購入先



株式会社エコリングが開催する業者専用のエコリングオークションにて購入しました。





♢ブランド



アタオ





♢アイテム



ショルダーバッグ





♢サイズ約



W約22cm × H約13cm × D約2cm

ショルダー長さ約107~122cm(5段階調整可能)



平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さい)

着画はお断りいたします。





♢状態



擦れも少なく、その他目立った傷や汚れ等なくUSED品としてはなかなかの良品です。





♢カラー



マルチカラー





♢配送



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





⚠️ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。







0236-4.4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アタオ

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レディース

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アタオ



フリンジ



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