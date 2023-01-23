『ピックアップ交換済み MARANTZ BD8002 定価336,000円【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 23時 14分に出品され04月03日 23時 14分に終了予定です。即決価格は22,991円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 重量は11kg弱有り、1万円前後の現行機種とは物量投入が違います。



他にも色々出品しています。

#クラフトジンリフレッシュ品



ピックアップを交換し、内部を丁寧にクリーニングしてありますので、まだしばらく現役で使えそうです。

背面のRCA端子もピカピカな状態を保っています。



HDMIによるDeepColor出力や1080/24p出力に対応。1080/24p対応のディスプレイデバイスと組み合わせて、映画などフイルムソースが本来備える映像の質感をそのままに楽しむことができる。



映像回路の心臓部にはシリコン・オプティクス社の高精度10bit演算に対応した「REALTA」を採用。I/P変換時にはフィルム素材とビデオ素材、それぞれのモードを高速・高精度に検知して、ピクセル単位で的確な処理を行う。スケーリングもHDMIでの1080p出力に対応し、DVDに色差信号で記録されたビデオ信号をRGBで出力する際にも、解像度に応じて最適な変換処理を行う。



映像信号に混在するノイズはデジタルノイズリダクションの搭載により低減。SD映像だけでなく、BDに収録されたハイビジョンコンテンツにも効果を発揮する。また10bit対応の映像処理を可能にしたことにより、高精度な輪郭補正検出と補正を実現。ターゲットとなる画素の周辺画素の影響も考慮し、合計9画素の映像データをサンプリング解析。垂直・水平方向に加え、斜め方向の画像もピクセル単位できめこまかく検出し、処理を行うことで、画質劣化がなく、自然な質感を備えた映像を再現する。



さらに本体にはアナログデバイセズ製の297MHz/12bit対応の映像DACを搭載。微小レベルの映像信号を高精度に再現するとともに、原画像に忠実な高精度映像の再生を可能にしている。また映像信号のSNを大幅に改善するノイズ・ジェープド・ビデオ技術により、映像信号のリニアリティもいっそう高めている。



＜行った整備＞

①ピックアップを新品交換

②筐体内部の徹底清掃



＜チェック項目＞

①市販DVDの再生

②市販BDの再生

③市販CDの再生

④録画されたDVD-Rの再生(VR)

⑤録画されたBD-Rの再生

⑥CD-Rの再生



＜付属品＞

①純正リモコン

②汎用電源ケーブル

③説明書印刷



#クラフトジンリフレッシュ品 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>プレーヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マランツ