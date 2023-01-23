『ルイ ヴィトン トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 03時 04分に出品され04月18日 03時 04分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで新品で購入して数回使用。

並行輸入です。

ご理解ある方でお願い致します。

購入前にコメントお願い致します。



サイズ

縦26センチ

横40センチ

マチ15センチ



底のビニールは剥がしていなく破れてしまったので使用の時は剥がしていただければと思います。



できるだけコンパクトにしての発送になります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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ヴィトン

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