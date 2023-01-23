『HARE ■レザードリズラーJKT サイズM【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 10時 01分に出品され03月16日 10時 01分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■HARE■



定価■¥33000程



着用回数は、5回ほど

目立つ傷、汚れ等はございません。





■カラー■ブラック



■サイズ■ M





着丈 64 身幅47 肩幅48 袖49







※値下げ交渉はご遠慮ください。



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他にも色々出品しています 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ハレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HARE

■レザードリズラーJKT

サイズM