『PRADA プラダ RE-NYLON ダウンジャケットSGB803 2023年【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 23時 24分に出品され03月08日 23時 24分に終了予定です。即決価格は170,640円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADA

プラダ



RE-NYLON

ダウンジャケット

SGB803 2023年モデル



都内店舗購入



サイズ S



着丈約66

肩幅約54

身幅約59

袖丈約62



使用感は少ないです

人気の近年モデルです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PRADA

プラダ RE-NYLON

ダウンジャケットSGB803

2023年