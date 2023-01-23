『美品 COACH コーチ ビジネス ハンド ショルダーバッグ 2way メンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 07時 30分に出品され03月19日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Immediate purchase is OK. We only sell genuine products. Please buy with confidence.

即購入歓迎です。すべて正規品ですので安心してお買い求めください。

管理番号 1B10260



【Condition】

未使用に近い

写真をご覧ください



【Size】

誤差はご了承ください。公式サイトにて、詳細はご確認下さい。

縦（高さ）:33 cm

横（幅） :48 cm

底幅（マチ）:10 cm



【色】

ブラック



【付属品】

なし



【注意】

トルソー、アクリル台、ショッパー（紙袋）などは、付属しません。



【入手経路】



・正規店



・古物商許可証を取得者のみ参加できるブランドオークション



・鑑定士の営む店舗



など、全て真贋鑑定済みの商品です。



安心してお買い求めください。





【For Foreigners】

Please buy it now from forwarding service.



【梱包 発送】

資源保護の観点から、リサイクル梱包資材を使う場合がございます。

ひとつひとつ、心を込めて、親切丁寧に梱包し、安全にお届けすることをお約束いたします。



【返品】

到着後、1日以内のご連絡に限り、返品も可能です。

安心してご購入ください。



【商品クリーニング】

丁寧にクリーニングを施しております。



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調整可能

A4収納可能

メンズ

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上品なデザイン

目を惹くデザイン

高級感溢れる

洗練されたデザイン

華やかなカラー

目を惹くカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

COACH

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