『タイムセール中！レア♡Pink diamond♡リボンいっぱいピンクコート♡【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 14時 57分に出品され04月09日 14時 57分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 pink diamondのリボンたっぷりの可愛いのピンクのコートです♡

甘いピンクの色が可愛いです！



※かなり前のお品物ですが、状態は良い方かと思います。経年劣化による多少のスレや変色やほつれや毛羽立ちやボタンの緩みなどあることがございます。素人検品のため、シミや汚れの見落としがある事があります。中古品とご理解のうえ、完品を希望の方は購入をご遠慮下さい。



カラー···ピンク

柄・デザイン···リボン ロゴ刻印



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#韓国服 や￼ #angelicpretty など可愛い系が好きなロリイタさんにもぜひ♡

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カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ タイムセール中！レア♡Pink

diamond♡リボンいっぱいピンクコート♡