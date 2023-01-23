『SHRAP ES-X11A SL ドラム式自動洗濯乾燥機【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 10時 23分に出品され04月04日 10時 23分に終了予定です。即決価格は53,820円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年2月に購入し、使用頻度は週に1回程度でした。

2022年製になります。



動作中にエラーで停止するなどの異常は一度も無く、普通に使える状態です。



洗剤投入口と洗濯槽はお手入れモードでの洗浄済みです。



付属品は写真の通りで、一通り揃っているかと思います。

ふろ水用ポンプは未使用の状態です。



頼める便での発送になります。

引っ越しの予定があるため出品します。



シャープ

ドラム式洗濯機

洗剤自動投入 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ