『ほぼ新品 AirPods Pro 第2世代の左耳 イヤホン 片方 USB C【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 54分に出品され03月17日 00時 54分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧頂き、ありがとうございます。



AirPods Pro 第2世代の左耳です。



型番は、A3048です。イヤホンピースはM 付き

AirPods Pro 第二世代A3047右耳のみ対応可能です。



■注意

USB C端子 モデルと Lightning端子 モデル 合わせて使用できませんのでご注意ください



MTJV3J/AのUSB-Cモデルのイヤホンになります。



Apple国内正規品。





確実正規品ですので、ご安心してご購入下さいませ。



動作確認済。機能的な面含めて、正常に作動します。



ノイズキャンセリングもばっちり機能します。



また、バッテリー劣化も感じられませんので、まだまだご使用頂けると思います。



左のみの単品での出品になります。



〇こちら最新バージョン「6F7」となります。

●Airpods pro 第2世代はバージョンのシリーズを合わせないとペアリング出来ませんので、ご自身のバージョンはペアリングしたiPhoneから、設定 →Bluetooth→AirPods表記右側のiを押すと確認出来ます。

6A301〜6A305、6B32〜6F7以外の古いバージョンの場合、ご自身ではペアリングできずです



様々な写真をアップしましたので、ご確認お願い致します。



品番をご確認の上、ご購入下さいませ。



興味ある方、どうぞ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル