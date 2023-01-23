『【極美品】シャネル ココマーク ラムスキン Ｗチェーン ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 57分に出品され03月06日 23時 57分に終了予定です。即決価格は90,200円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANELのココマークがめちゃくちゃ可愛いバッグです。

お出かけにもデニムやカジュアルなお洋服にもラグジュアリーシーンにもとても素敵です結婚式や女子会やランチ会などにもいかがでしょうか？

シャネルの商品を国内正規店で購入した場合に貼られるブティックシール付き♡

非常に人気が高く状態が良い商品はなかなか中古市場に出回りません。

この機会にいかがでしょうか？



商品詳細

ブランド ：シャネル CHANEL

モ デ ル ：ココマーク Ｗチェーンショルダー バッグ ヴィンテージ マトラッセ

カ ラ ー ：グレー系

購入先：ものばんく様

付属品 ：シリアルシール ギャランティーカード ブティックシール

サイズ：約縦幅 約15cm 横幅 約26cm マチ 約7cm ショルダー：42-75㎝

※若干の誤差はお許し下さい。

仕様：内側ポケット×3



状態

・目立った傷がない美品となります

・嫌なニオイもありません

まだまだ永くお使い頂けるコンディションのバッグです♪

届いたその日から、通勤や通学、お出掛けに気持ち良くお使い頂けます^ ^

状態については、個人的な判断で、他に見落としがあるかもしれませんので、不安な方はご質問お願い致します。



安心の品質

・鑑定済み正規品のみを扱うブランドオークションから購入しておりますので【100％正規品】です。

・私自身も公安委員会より古物商許可証（第431270054722号）を得ており、法令違反となる偽物出品は絶対に行いません！

返金保証

・万が一、商品が正規品でなかった場合には返品・返金対応させて頂きますのでご安心下さい!

商品番号：697 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】シャネル

ココマーク

ラムスキン

Ｗチェーン

ショルダーバッグ