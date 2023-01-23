『Panasonic NA-VX9800L ヒートポンプ ドラム式洗濯機【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 22時 23分に出品され03月04日 22時 23分に終了予定です。即決価格は45,816円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※閲覧いただきありがとうございます。

大型商品となる為、トラブル回避のため購入前にプロフィールを閲覧ください。



下記より動画をご閲覧ください。

https://youtu.be/XYlG5_nY0f0?si=DPU_qjAkl4PeAqXp







↑複数出品しております。





■洗濯機は全て完全分解洗浄済みとなります。

全て実物で、部品交換の虚偽の報告、画像の使い回し等は一切ございません。

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■くらしのマーケットさんや、他社では絶対にやらない部分まで仕上げております。

同じ作業内容でやってる方はまず居ないと考えて貰って大丈夫です。





■中途半端な分解洗浄や、画像の使い回し、部品交換を施していない商品の見極めをしっかりとしてください。



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■ドラム式洗濯機は、通常の洗濯機よりもかなり利便性は高いですがいくら分解洗浄してあっても壊れる時は直ぐに壊れてしまいます。





いつ何時でも安心出来るように各メーカーの部品を保有し直ぐに直しに行けるように万全を期しております。



分解洗浄してあっても、サポートなどをして貰えないのであれば、中古品になりますのでその後莫大な費用がかかることは想像出来るかと思います。

ドラム式洗濯機の修理代は物凄い高額です。

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■関東圏→分解洗浄、修理依頼、全てご対応可能でございます。



■保証が切れましても、メーカー様よりも安価に対応しておりますのでご安心ください。





■購入後、年数が経ちましても必ず継続的に分解洗浄の依頼してください。

分解洗浄してある商品を購入しても、定期的にメンテナンスしないと長くは使えません。





■経年劣化する部品は新品に変更しております





■中古品になりますので新品とまではいきませんがなるべく丁寧に綺麗にお届けさせて頂きます





※写真に写りきらない傷がある場合がございますが、内部はしっかり仕上げておりますので何卒ご了承ください

大きな傷、凹み等は必ず載せるように致しますので添付が無い場合は綺麗に仕上がってると思ってもらって大丈夫です



設置無料エリアのみ12ヶ月の保証です

その他エリアは1か月となります





Panasonic NA-VX9800L 2018



本体寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む)約 639×1058×722mm 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック