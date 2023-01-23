『新品未開封！進撃の巨人 フランス限定 34巻 特装版【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 10時 44分に出品され03月22日 10時 44分に終了予定です。即決価格は9,706円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆進撃の巨人 34巻 (最終巻) フランス限定 特装版 Anniversary Edition☆



コレクション整理のため出品いたしますが、迷いもありますので、この値段にさせていただいています。



こちらは未開封です！

画像1•6〜は以前出品した開封品のものです☆

左上にSOLDが有るのはそのためです★

内容は同一ですので参考にしてくださいませ_(._.)_



日本からは入手困難な上、すでに完売となっているようです。

また、フランス側出版社様の説明に【再販・無】となっており大変貴重な一品かと思います。



グリシャの地下室ノートにインスパイアされたアンティーク調のボックスに、3冊の特別な冊子が収納された豪華特装版になります。



ボックスの絵・文字は印刷ではなくエンボス加工され、文字も箔押し仕様になっています。

また箱の内側も雰囲気のある絵で埋め尽くされ、冊子を取り出すのにしおり（ボルドーのリボン）を引っ張り取り出す仕様になっています。



BOXの蓋はマグネット開閉です。



1）アングレーム国際漫画祭出展時のミニ図録

豪華なハードカバーの冊子です。(画像8〜10枚目160P)

表紙は現地で使用されたポスターに使用された画を基本とし、フランスアングレームの展覧会に出展された原画の案内、キュレーターコメントも収録されている本格的な冊子です。

展示の様子や、それを見る作者諫山先生の姿も収録されています。



2）進撃の巨人 34巻 フランス語版

通常のコミックと異なり、表紙がなめらかで上質なメタリックのような素材で、最後の方にカラーイラストも30P収められています(画像11〜13)



3）最後の2話分のネームが収録されたネーム集

最終巻発売時、日本で新聞掲載された転生漫画まが収録されています(画像14〜16)



※フランス版の為、全てフランス語ですが、Google翻訳などで読めると思いますし、フランス語の勉強のプレゼントにも！





★海外製ですので、もともと造りが甘いところもあります(T_T)

気にされる方はご遠慮くださいませ_(._.)_



☆貴重なお品ですので、ビニールや緩衝材などを使用ししっかりと梱包致します！！



長々とスミマセン(T_T)

どうぞよろしくお願いいたします_(._.)_ 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>洋書 商品の状態: 新品、未使用

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