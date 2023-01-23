『2610 バーバリー スイングトップ ジャケット ブルゾン ナイロン 紺【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 02時 54分に出品され04月29日 02時 54分に終了予定です。即決価格は9,266円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✂︎---アイテムの詳細---✂︎



●サイズ 表記XL 日本XL相当



肩幅：56cm

身幅：64cm

着丈：74cm

袖丈：58cm



メーカーや海外規格のアイテム等

サイズの基準が違いますので

あらかじめ採寸サイズのご確認お願いします。





●素材

綿 ナイロン







●カラー

ネイビー チャコール





●状態



ダメージランク【A】

袖にダメージあり





---使用感---



【S】使用感が少なく綺麗、未使用に近い



【A】多少の使用感だが目立つ傷汚れなし



【B】多少の使用感、一部目立つ傷汚れ



【C】全体的にダメージあり







※状態については文章とお写真ではお伝え切れない部分、見落としがある可能性もございます。

ヴィンテージがお好きな方、ユーズドにご理解頂ける方のご購入お願い致します。



店頭でも同時販売しており、商品状態の変化やリスト更新のタイミングにより欠品となる場合がございます。ご了承くださいませ。





002610



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 2610

バーバリー スイングトップ ジャケット ブルゾン ナイロン 紺