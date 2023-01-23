『COREFIT Face-Pointer 美顔器 筋膜リリース コアフィット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 15時 41分に出品され03月31日 15時 41分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【COREFIT公式】

フェイスポインター Face pointer



コアフィット 筋膜リリース ペン型美顔器 リフトアップ フェイスラインマッサージ 美顔器 表情筋 コリほぐし





新品・未使用です。

説明書もお付けします。



中身確認のため、開封しました。

テープを剥がした際に、

箱の一部が剥がれてしまいました。

写真載せておりますのでご確認下さい。







正規取扱店購入品 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コアフィット