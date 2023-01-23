『KITH × New Balance 1300 Malibu 27【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 21時 15分に出品され04月03日 21時 15分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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KITH × New Balance 1300 "Malibu"です。

Kith ONLINEで購入しました。



キス × ニューバランス 1300 "マリブ" 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ KITH

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Balance

1300

Malibu



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