『KITH × New Balance 1300 Malibu 27【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 21時 15分に出品され04月03日 21時 15分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
adidas Originals Samba OG 75th
¥ 12500
ディーゼル スエード ショートブーツ サイズ42 26.5〜27cm
¥ 13650
GUCCI ネイビー ローファー
¥ 7020
【店舗購入】レアサイズ Samba OG Sporty & Rich
¥ 12597
中美品 レアカラー ナイキ ステューシー コラボ NIKE ハラチ ライト
¥ 8463
新品未使用28cm(27.5cm相当)スケッチャーズ スリップインズ スニーカー
¥ 8190
NIKE AIR JORDAN 1 スニーカー 27cm
¥ 10920
PG KNOCK サイズ44 黒 チロリアン VIBRAM 希少 ミカエル
¥ 10140
【新品未使用】Thorogood×BEAMS ソログッド ペコスブーツ US9
¥ 12000
Nike SB Dunk Low Midnight Navy
¥ 8424
【新品・未使用】NIKE ナイキ エア ペガサス 89 30cm
¥ 10984
VANS 限定コラボ SK8-Mid 83 Dx authentic era
¥ 7644
Dime Reebok スニーカー 26cm
¥ 7410
PUMA SuedeCLASSIC+ 27センチ
¥ 8580
ナイキNIKEスニーカー／エアフォースワン黒Air Force107ブラック
¥ 11180
Jacquemus × NikeWMNS Air Max 1 SP White
¥ 11000
CONVERSE ADDICT CHUCK TAYLOR OX GOLD 29
¥ 12000
Birkenstock J.Crew 別注 ボストン ビルケンシュトック
¥ 11500
落札価格13250円
989 入札履歴
終了
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