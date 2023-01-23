『毎日値下げ中 試着のみ DRESSTERIORコットンカシミヤ ニットジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 13時 07分に出品され03月31日 13時 07分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DRESSTERIORアームライン コットンカシミヤ ニットジャケットです。



一昨年に名古屋ラシックのドレステリアで定価24200円で購入し、自宅で試着したのち、太ってしまって着られなくなったものです。

タグもまだ取り外しておりません。



色

ネイビー



サイズ

Mサイズ



試着のみですが、素人の保管なので新品ではないことをご理解ください。





以下、公式サイトの商品説明です。



《袖のラインがスポーティーでエレガントなノーカラーラインニットジャケット》素材はスムース編みで生産したコットンカシミヤ混素材。

柔らかく、上品な風合いが特徴の素材。さらに適度なハリがあり、目が詰まっており良質感のある仕上がり。

デザインにおいてはシングル2つ釦、腰パッチポケット。袖口は筒袖で2本ライン入りでスポーティーな印象。

ラフに袖を捲って着られる仕様。また釦は別注による刻印釦を使用。

デニムやチノパン、スラックス等ざまざまなボトムスに合わせていただける汎用性が高い一着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ドレステリア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 毎日値下げ中 試着のみ DRESSTERIORコットンカシミヤ

ニットジャケット