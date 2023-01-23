『週末セール❣️KVK ビルトイン浄水カートリッジ Z38449 アンダーシンク【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 05時 32分に出品され03月11日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ビルトイン形取替用１７＋２物質除去



アンダーシンクタイプ

ろ過能力寿命の目安：約１２ヶ月（1日20L使用時）



三菱レイヨンのクリンスイUZC2000と同品

ろ材の種類：中空糸膜（ポリエチレン）、イオン交換繊維、

活性炭、不織布

浄水能力：遊離残留塩素、濁り 、クロロホルム 、

ブロモジクロロメタン 、ブロモホルム、

ジブロモクロロメタン、総トリハロメタン、

テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、

C A T（農薬）、2-MIB（カビ臭）、溶解性鉛、

1,2-DCE、 ベンゼン、 陰イオン界面活性剤、

フェノール類、ジェオスミン、鉄（微粒子状） 、

アルミニウム（中性）



［使用対象商品］

KF5061Nシリーズ

KM6081シリーズ

KM6091シリーズ

KM323SC

K1620GS

K1620GNS

K335S

K335G

K335GNS

KM3615SC

KM323SAHC

KM323FC

KM6131シリーズ

KM6121シリーズ

UZC2000

UZC2000SW

UZC2000T

INAXのKS−42R

クリンスイUAC-0827

A601シリーズ

F704シリーズ

F903シリーズ

A101シリーズ



KVK ビルトイン浄水カートリッジ 取替用 Z38449（クリンスイUZC2000共用）17＋2物質除去タイプ アンダーシンクタイプ 正規品

s53-057-5000-6325 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>浄水器・整水器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイブイケイ