『Aesop 香水 Tacit【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 22時 14分に出品され05月02日 22時 14分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 1年前に店舗にて定価で購入

残量は8〜9割程度です。

自宅暗所で保管しておりました。



人気シリーズ···タシット



総容量···50〜99ml



総容量···〜49ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イソップ