『SONYブルーレイレコーダー BDZ-FT1000 ジャンクだけど動作します【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 43分に出品され03月26日 18時 43分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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SONYブルーレイレコーダー BDZ-FT1000



2018年製



HDD容量···1TB ※初期化済み

同時録画可能番組数···3番組



取扱説明書あり

リモコンあり

外箱なし

HDMIケーブル、LANケーブル、アンテナ線をサービスでお付けいたします(設置時に使用していたもの)。



本体設定は工場出荷時に戻してあります。



録画・再生・ディスク再生・保存等の動作は基本的に問題ありません。

リモコンも不具合はありません。



⭐︎ジャンク品とした理由⭐︎



再生時にテレビから音声が出なくなることがあります。



再生しているときに、急に音声が出なくなることはありません。

電源を入れて、立ち上げたときに音が出ない状態になります。



ただ、本体前面にあるリセットボタンを押してあげると1〜2分で回復いたします。



録画中にリセットしてしまうと、録画が止まってしまうので注意です。(一時停止状態になり、立ち上がると録画再開だったかも…)



この状態になって2年くらい経つと思います。

レコーダー3台持ちの3号機(一番使用頻度が少ない)だったので、気にせずそのままにしておきました。最近テレビ番組自体が面白いものも少なくなり、ますます使用頻度が減ってきたので、出品することにしました。



音声か出なくなる頻度がまちまちで、1〜2ヶ月大丈夫なときもあれば、2日続けて症状が出たこともありました。



リセットボタンを押しても、録画されたものが消えたり、録画予約設定が消えたりすることはありません。各種設定もそのままです。



音声が出なくなっている状態で、録画したものも音声は問題なく録音されています。リセットした後に、再生するときちんと音声出力されます。また、ディスクにダビング(保存)した場合も、大丈夫です。



別のレコーダーをメインとして使っていたので、

リモコンもあまり消耗していません



リセット作業が面倒でなければ、普通に使えるものです。



まだSONYさんでメーカー修理可能製品のようです。



本体は、薄いスレ傷があるだけで、状態の良い部類だと思います。



中古品につき、ご購入には十分な検討をお願いいたします。



#Blu-ray

#ソニー 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー