『The North Face ジャケット ダウンコート ダウンベスト ダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 22時 34分に出品され05月02日 22時 34分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価27500円



サイズ150



ほとんど着用してないので汚れ傷ないです。



【さまざまな天候に対応する、防水アウターシェルと中わた入りインナーベストのセットモデル】アウトドアブランド、ストリートスタイルで圧倒的な人気を誇るノースフェイスよりジャケットをご紹介！●アウターとインナーは専用のジッパーで連結して着用することも、それぞれを単体で使用することもできます。●アウターには、子供の成長に合わせてサイズ調整ができるEXP GROWシステムを採用。●ポケット内側のドットボタンを付け替えることで袖丈を伸縮できます。●アウターは高い防水透湿性を持つ２層構造のハイベント®。●インナーの中わたは保温性が高く、洗濯がしやすいポリエステル100%のプリマロフト®を使用しています。●アウターのフロントのジッパーは、着脱が簡単なイージー・トラック®です。





【ブランドの信頼性】

The North Faceは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、高品質な製品を提供しています。このジャケットは、耐久性と機能性を兼ね備えています。



【デザインと機能】

オリーブとブラックのコンビネーションは、スタイリッシュでありながら、自然の中でも目立たないデザインです。2つのポケットが付いており、収納力も抜群です。



【快適な着心地】

内側はポリエステル素材で、肌触りが良く、快適に着用できます。フードは取り外し不可なので、風や雨からしっかりと守ります。



- ブランド: The North Face

- 色: オリーブ・ブラック

- 素材: ナイロン

- ポケット数: 2

- 内側の素材: ポリエステル

- フード: 取り外し不可



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 150cm ブランド: ザノースフェイス