『PUMA SuedeCLASSIC+ 27センチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 18時 56分に出品され03月25日 18時 56分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|プーマ
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落札価格8580円
900 入札履歴
終了
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