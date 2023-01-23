『PUMA SuedeCLASSIC+ 27センチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 18時 56分に出品され03月25日 18時 56分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

PUMA SuedeClassic+の新品・未使用品になります。



【ブランドの歴史】

PUMAは、スポーツとファッションを融合させた革新的なデザインで知られるブランドです。特にスエード素材を使用したモデルは、クラシックでありながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【デザインと機能性】

このPUMA Suedeは、ネイビーのスエード素材で仕上げられており、シンプルながらも洗練されたデザインが魅力です。替え紐も付属しており、スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。



【快適な履き心地】

クッション性のあるインソールと柔らかいスエード素材により、長時間の着用でも快適さを保ちます。カジュアルなスタイルにぴったりな一足です。



- ブランド: PUMA

- モデル: Suede

- 色: ネイビー

- 素材: スエード

- 付属品: 替え紐

- ロゴ: PUMA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: プーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ PUMA

SuedeCLASSIC+

27センチ