『《人気》carhartt ジップアップパーカー メキシコ製 カーキ M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 10時 45分に出品され03月30日 10時 45分に終了予定です。即決価格は9,890円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋857！



#古着屋857！カーハート



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#古着屋857！ジップアップパーカー



★商品名

carharttのジップアップパーカー！



★ポイント



ロゴがカワイイです♪

Mサイズですビックシルエットで着れます♪

人気の裏地がサーマル♪



★カラー



カーキ



★状態

古着です、使用感は有りますが

目立った汚れ・キズ等無くまだまだ着れます♪



★サイズ



M



着丈71㎝



身幅63㎝



肩幅56㎝



袖丈64㎝



★ヴィンテージ・古着が好きな方是非ご検討下さいʕ⁎̯͡⁎ʔ༄

送料無料・即買いOKです！



★最後まで閲覧頂きありがとうございます♪

ト-35(10)-100632 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 《人気》carhartt



ジップアップパーカー メキシコ製 カーキ M