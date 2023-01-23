『シャネル 【美品】 チョコバー ミニ ボストンバッグ ラムスキン ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 09時 20分に出品され03月21日 09時 20分に終了予定です。即決価格は46,461円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。





ブランド

CHANEL シャネル



商品ランク

目立った傷や汚れなし



商品情報

・カラー：ブラック

・素材/ライン：レザー

・サイズ：最大約 W37×H18×D11(cm)

・ハンドルの長さ：最大約41(cm)

※多少の誤差はご了承下さい。

・内側：ファスナーポケット×1



付属品

なし



購入元

大阪心斎橋大丸（メンテナンス歴あり）



シリアルシール

なし（はがれ跡あり）



状態

メンテナンス・クリーニング済みです。全体的に目立った傷や汚れなしのお品物でございます。



当店の購入先は全て、ブランド正規店、又はRBAリサイクルブランド流通協同組合ATF全国質屋ブランド品協会AACD日本流通自主管理協会認定の古物市場です。プロの査定員の真贋チェックをクリアした正規品でございます。こちらは、中古品でございます。一度は人の手に渡ったものですので、新品をお求めの方や神経質のご入札はお控え下さい。



【配送・送料について】

ご入金後、翌日発送いたします。梱包ケースと梱包資材を使用して、型崩れや破損のないようご丁寧に発送いたします。諸事情により遅れる場合は、事前に連絡致します。一度は人の手に渡ったものですので、写真の状態をご確認の上ご入札をお願いいたします。（新品をお求めの方や神経質な方のご入札はお控え下さい。）



こちらの商品は店頭および他サイトでも販売を行っておりますので、時間差にて売り切れの際はご容赦ください。



【発送について】

ご入金確認後、翌日発送させて頂きます。（諸事情により遅れる場合は、事前に必ずご連絡を致します。）



最後までお読みいただきありがとうございました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シャネル

【美品】

チョコバー

ミニ

ボストンバッグ

ラムスキン

ブラック