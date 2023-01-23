『Carharttベスト【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 20時 38分に出品され05月02日 20時 38分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年ほど前に古着屋さんで購入しました。

色落ちはありますがダメージはないと判断出来ます。素人ですので写真を確認お願い致します。タグは表記は消えてしまっています。サイズはMくらいです。

着丈 約68

身幅 約53

肩幅 約41

素人採寸です。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Carharttベスト