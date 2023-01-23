『トヨトミ レインボーストーブ TOYOTOMI RB-25F【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 10時 31分に出品され04月15日 10時 31分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



見た目も暖房能力も気に入っていましたが、引越しにより使用しなくなったため、出品いたします。

キャンプでのご使用もオススメです。



全体的にキレイだと思いますが、写真でもご確認頂ければと思います。 点火装置等動作確認済。可能な限り清掃を行っています。



【商品説明】

メーカー：トヨトミ(TOYOTOMI)

品名：自然通気形開放式石油ストーブ

型番：RB-25F

年式：17年製

色：ホワイト

最大燃料消費量：2.5kW(0.243L/h)

タンク容量：4.9L

本体サイズ：約388(W)×388(D)×475(H)mm

本体重量：約6.2kg（灯油無し）



コンクリート9畳/木造7畳



その他：七色の光が浮かび上がるガラス円筒。明るさ約40W。ニオイセーブ消火でニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。2重タンク構造で万一の転倒にも油がこぼれにくく安全。耐震自動消火装置付きで地震や衝撃が加わった時に自動消火。

取扱説明書はありませんが、オンラインで確認可能です。



電池（単二×2本）を使用したものですが付けます。





状態判断はあくまで主観での判断となりますが、実物との相違が無いよう心掛けて記載してます。



商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方完璧な物をお探しの方は購入をご遠慮ください。



商品画像は、実際の商品と色・質感等が若干異なる場合がありますので、ご承知おきください。



動作確認済み

クリーニング済み

アルコール消毒済み





燃料···灯油



適用畳数···～10畳未満



種別···レインボーストーブ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>ストーブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トヨトミ