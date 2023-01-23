『ALPHA ジャーナルスタンダードRELUME MA-1 リバーシブル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 10時 36分に出品され03月26日 10時 36分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 表記サイズ:M。

実寸:着丈65.5cm 肩幅43cm 身幅53cm 袖丈63cm (素人採寸です。)



セージグリーンとグレーのリバーシブル。



使用感少ない美品ですが中古品ですのでご理解の上でのご購入をお願いします。



レリューム アルファインダストリーズ



カラー···カーキ/オリーブ

人気モデル···MA-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルファインダストリーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ALPHA

ジャーナルスタンダードRELUME

MA-1

リバーシブル